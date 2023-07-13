Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 2,8 процента в январе-июне 2023 года, сообщает в четверг Trend.

В частности, выработка электроэнергии в Азербайджане в первом полугодии текущего года составила 13,907 миллиарда киловатт-часов, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В то же время, как отметил министр, в отчетном периоде 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,265 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 137,5 миллиона киловатт-часов.

Между тем в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.