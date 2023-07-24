Серьезный шаг со стороны Туркменистана необходим для продвижения проекта Транскаспийского газопровода - Дамьян Крневич

БАКУ/Trend/ - Однозначный выбор руководства Туркменистана, а также твердая приверженность Запада необходимы для продвижения проекта Транскаспийского газопровода.

Об этом Trend сказал бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

“Президент Ильхам Алиев ясно дал понять, что Азербайджан по-прежнему будет готов участвовать в любом проекте Транскаспийского газопровода с участием Туркменистана, но не будет готов инициировать его или инвестировать в него. Теперь вы знаете, что в различных формах подобные предложения с участием Туркменистана циркулируют на протяжении десятилетий. Ни один из них не приблизился к итогу, потому что, в конце концов, что требуется, так это четкий, недвусмысленный выбор руководства Туркменистана работать над проектом, а также аналогичное твердое обязательство западных стран поддержать его”, - отметил он.

Как объяснил Крневич, это имеет три взаимосвязанных аспекта: финансирование, рыночный спрос и продолжительность контрактов. Он отметил, что тот момент, когда европейцы были бы готовы взять на себя такого рода обязательства, которые были бы необходимы Ашхабаду для продвижения вперед в реализации крупномасштабного стратегического проекта, прошел - даже сейчас, в контексте политики Запада отказаться от российского газа.

Эксперт подчеркнул, что это связано не просто с политическим выбором ЕС воздерживаться от поддержки новых углеводородных проектов.

“Даже если бы эту политику можно было каким-то образом изменить, Туркменистан в дополнение хотел бы получить серьезные гарантии безопасности - недвусмысленные гарантии безопасности, в которых участвовали бы не только европейцы, но и американцы. Это четвертый взаимосвязанный аспект, и я думаю, что этого просто нет в планах”, - добавил Крневич.

По его словам, туркменский газ подпитывает турецкую идею стать крупным газовым хабом с помощью нового трубопровода, который будет проходить параллельно части Южного газового коридора через Азербайджан и Грузию в Анатолию, однако, этого недостаточно, чтобы Ашхабад сделал серьезный шаг.

“По мнению Туркменистана, такой путь продвижения вперед по-прежнему сопряжен со слишком большим риском - этого было бы недостаточно, чтобы развеять опасения туркмен по поводу негативной реакции России и Ирана", - заключил эксперт.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июля на открытии Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», Азербайджан не будет инициировать проект Транскаспийского трубопровода.

"Так как обычно проекты, которые инициируются странами, другие проекты, основываются на ресурсах этих стран, как это было, например, с проектом «Южный газовый коридор». Мы его инициировали и мы были основным акционером. И мы фактически выступали в роли координатора всех межправительственных отношений и соглашений. Как вы знаете, этот проект был успешно реализован, и вот уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу. Президент Европейской комиссии называет Азербайджан надежным партнером, а комиссар ЕС по энергетике называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. И это действительно так, ибо география наших газопоставок в Европу расширяется. Надеюсь, что к концу этого года еще две европейские страны станут получателями азербайджанского газа.

Что касается Транскаспийского трубопровода, то этот проект, его идея, основывается на газовых ресурсах Туркменистана. Поэтому не нам его инициировать и не нам в него инвестировать. Что мы можем сделать? Мы можем предоставить нашу существующую инфраструктуру или какую-то территорию в их собственности, чтобы построить на ней новую инфраструктуру. Но думаю, также важно знать, что сегодня Азербайджан работает над расширением трубопровода, который был построен менее трех лет назад. Почему? Потому что растет спрос в Европе. Трубопровод TAP, рассчитанный на 10 млрд кубометров, теперь необходимо расширить до 20 млрд кубометров. А TANAP - с 16 млрд до 32 млрд кубометров. А этого мы не ожидали, поскольку ситуация изменилась. Мы говорим о расширении, потому что Азербайджан будет добывать больше газа и ежегодно добывает больше газа, чем в прошлом году. Например, если в 2021 году мы экспортировали 19 млрд кубометров, то в прошлом году — более 22 млрд кубометров. А в этом году этот показатель будет, наверное, 24 млрд кубометров или даже больше. В эти же месяцы, когда мы не встречались с вами, мы объявили об объемах газа, обнаруженных на газовом месторождении «Абшерон» - это не менее 300 млрд кубометров. Первая скважина уже дает газа больше, чем любая другая скважина на «Шахдениз». То есть вы можете представить, насколько продуктивно это месторождение. Иными словами, расширение нашей трубопроводной системы основывается на росте наших ресурсов. Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. И главный вопрос – кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет. Поэтому пока мы не узнаем, кто будет финансировать, думаю, что его реализация или даже какие-то идеи по этому поводу будут выглядеть нереалистичными.

Вы также прекрасно знаете, что сейчас европейские банки прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу. Поэтому будет сложно привлечь значительные денежные средства для этого. Ведь когда мы строили Южный газовый коридор, помимо корпоративного финансирования, мы получали средства от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Сейчас же две из этих европейских организаций вышли. Надеюсь, они прекратили финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, временно. Поэтому вопрос: кто будет финансировать? Переход на «зеленую» энергию еще более осложняет реализацию этого проекта. Также вызывает много вопросов наблюдаемое нами колебание цен на газ в Европе. Плюс вопрос ценообразования, установления предельной цены на газ, что, на мой взгляд, было абсолютно неприемлемо для потребителей. Это полностью противоречит любым принципам рыночной экономики, которые эти же страны отстаивали на протяжении многих лет. Иными словами, с точки зрения реалистичности это очень проблематично. Но опять же, если кто-то решит построить Транскаспийский трубопровод, мы будем только рады. У нас будет больше транзитных сборов и у нас будет больше сотрудничества", - сказал глава государства.