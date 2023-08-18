Цены на нефть колеблются

На мировых нефтяных рынках наблюдаются колебания цен в пятницу утром, под воздействием разнонаправленных факторов, что может привести к снижению курсов нефти на недельном горизонте после семи недель роста подряд, сообщает Trend.

Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent слегка снижалась на 0,05%, достигая отметки 84,08 доллара за баррель, в то время как сентябрьские фьючерсы на WTI немного повышались на 0,14%, достигая 80,5 доллара.

За текущую неделю цены на нефть могут уступить примерно 3%, после того как они продемонстрировали семь недель устойчивого роста. В ходе этого периода стоимость нефти выросла на приблизительно 17,5% и 20% соответственно для марки Brent и WTI.

Слабая промышленная статистика Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, опубликованная на этой неделе, вызвала беспокойства относительно прогнозов спроса на нефть.

Также настроения на рынке воздействовали ожидания новых повышений ставки Федеральной резервной системой США. Согласно опубликованному в среду протоколу регулятора, участники июльского заседания выразили опасения относительно уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. Увеличение процентной ставки обычно поддерживает курс доллара, делая сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте.