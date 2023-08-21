ЗАО "SOCAR PETROLEUM" ввело в эксплуатацию АЗС в Исмайыллы

БАКУ /Trend/ - ЗАО "SOCAR PETROLEUM" ввело в эксплуатацию в Исмайыллинском районе новую автозаправочную станцию (АЗС), сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным ЗАО, это первая АЗС под брендом SOCAR, открывшаяся в Исмайыллинском районе и шестая по счету, открытая в этом году.

Компания отмечает, что на АЗС установлены пять топливораздаточных колонок для заправки бензином марок "Premium", АИ-92 и дизельным топливом.

Новые АЗС также способствуют повышению уровня занятости и улучшению социального благосостояния населения в Азербайджане. Во введенной в эксплуатацию станции создано 27 новых рабочих места.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане действуют 53 АЗС SOCAR (пять из них - в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах) и 12 баз нефтяных терминалов. На АЗС, работающих под брендом SOCAR, есть ряд преимуществ для клиентов, в том числе возможность проверки точности объема топлива. Учитывая стратегический план развития компании, ожидается, что в будущем количество АЗС будет увеличено.