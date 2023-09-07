Азербайджан и ЕБРР обсудили реализацию проектов ВЭС и "зеленого" энергетического коридора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили реализацию проектов ветровой электростанции (ВЭС) "Абшерон-Хызы" мощностью 240 МВт и "зеленого" энергетического коридора Каспий-Европейский союз, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтерином.

На встрече была дана высокая оценка многостороннему сотрудничеству с банком в сфере энергетики, обсуждены возможности расширения сотрудничества Азербайджан-ЕБРР, а также проекты, реализуемые при финансовой поддержке банка.

В этой связи сообщалось о ходе процессов, связанных с проведением аукционов по возобновляемой энергетике в рамках проектов поддержки ЕБРР и подготовкой проекта закона "О регуляторе в сферах энергетики и ЖКХ".

В качестве одного из важных событий было отмечено утверждение Положения «Выбор производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии». Было также упомянуто об исследованиях, проводимых с целью укрепления электроэнергетической сети в связи с реализацией мощностей возобновляемой энергетики в нашей стране и их интеграцией в энергосистему.

Кроме того, было отмечено, что «зеленый энергетический коридор» поддерживается Европейской комиссией и что европейские финансовые институты заинтересованы в участии в проекте.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества с ЕБРР в проекте расширения Южного газового коридора, а также другие вопросы, вытекающие из подписанного в декабре прошлого года “Меморандума о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджанской Республики”.

Отметим, что кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане по состоянию на 31 июля 2023 года составил 787 миллионов евро. ЕБРР является крупнейшим инвестором в Азербайджане, где он работает с 1992 года. Ожидается, что в течение следующих трех лет портфель инвестиционных проектов составит 750 миллионов долларов США. Банк планирует израсходовать 300 миллионов долларов в ряде отраслей в 2023 году, включая энергетику, транспорт, частный сектор, малые и средние предприятия, а также банковскую отрасль.