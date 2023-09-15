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Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 15 сентября 2023 10:56 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 154,2 миллиона киловатт-часов в январе-августе 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в "Х" (Twitter).

Он также подчеркнул, что, в частности, выработка электроэнергии в Азербайджане в январе - августе текущего года составила 19,245 миллиарда киловатт-часов.

В то же время, как отметил министр, в отчетном периоде 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,53 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 169,3 миллиона киловатт-часов.

Напомним, что в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.

Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов
Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов
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