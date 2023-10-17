Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 28,2 миллиона киловатт-часов в январе-сентябре 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в "Х" (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что, в частности, выработка электроэнергии в Азербайджане в январе - сентябре текущего года составила 21,538 миллиарда киловатт-часов.

В публикации министра также говорится, что в отчетном периоде 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,841 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 179,6 миллиона киловатт-часов.

Напомним, что в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.