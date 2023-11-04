Азербайджан и МВФ обсудили развитие энергосектора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили направления развития энергетического сектора, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, состоялась встреча с делегацией, возглавляемой главой миссии МВФ в Азербайджане Анной Бордо.

В ходе встречи заместитель министра экономики Самед Баширли проинформировал об экономике Азербайджана, работах, проводимых в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, привлечении инвестиций на территории, освобожденные от оккупации, применяемых льготах.

Замминистра подчеркнул, что в рамках сотрудничества с международными финансовыми структурами, в том числе с МВФ, в нашей стране уделяется большое внимание продвижению передового опыта и технологических инноваций.

В свою очередь, Анна Бордо отметила развитие связей между МВФ и Азербайджаном и поделилась мнением об этом партнерстве.

Кроме того, стороны обсудили перспективы на среднесрочный период, направления развития энергетического сектора, последние реформы в области налоговой политики и администрирования, а также меры, намеченные на последующие периоды.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

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