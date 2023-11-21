Энергоресурсы Каспия обеспечивают энергетическую безопасность не только региона, но и Европы - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Энергоресурсы Каспия обеспечивают энергетическую безопасность не только региона, но и европейских коллег.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Бабек Гусейнов в ходе проходящей в Баку Каспийской технической конференции SPE.

"Мы находимся на территории Европы, Азии и Ближнего Востока и являемся перекрестком энергетических, транзитных и торговых путей. Управление и использование энергетических и углеродных ресурсов, а также возобновляемого потенциала имеют последствия за пределами этого региона и могут оказывать влияние на мировые рынки. Другими словами, энергоресурсы Каспия не только обеспечивают энергетическую безопасность региона, но и наших европейских коллег, при этом не нанося ущерба окружающей среде в регионе. Конечно, вышеперечисленные преимущества были бы невозможны, поэтому все вместе, как компании и страны, занятые в энергетической отрасли, мы обязаны защищать окружающую среду. Кроме того, для всех стран региона доходы, получаемые от энергетики, играют важнейшую роль в экономическом развитии. Они могут финансировать инфраструктурные проекты, социальные программы, усилия по экономическому разнообразию и повышению уровня жизни", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE, которая продлится до 23 ноября и соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов, чтобы поделиться перспективой на отрасль, а также рассмотреть уникальные вызовы и возможности, которые она представляет.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущих динамик мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит отобранную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии относительно стоящих перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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