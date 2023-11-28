Азербайджан и Туркменистан обсудили совместную разработку углеродного месторождения "Достлуг" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан обсудили совместную разработку углеродного месторождения "Достлуг".

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках рабочего визита в Туркменистан мы с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом встретились с заместителем председателя Кабинета министров Батыром Амановым и его коллегами, чтобы обсудить ключевые вопросы двустороннего энергетического сотрудничества, включая текущее состояние сотрудничества в области энергетического обмена и совместную разработку углеводородных ресурсов на месторождении "Достлуг" , а также потенциал участия SOCAR в разработке месторождений Туркменистана", - говорится в публикации.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке, разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море был подписан 21 января 2021 года. "Достлуг" - новое название месторождения, расположенного на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. Оно было известно как "Кепез" в Азербайджане и "Сардар" в Туркменистане. Ранее велись переговоры о совместной разработке месторождения.

Это нефтегазовое месторождение, и SOCAR предполагает, что его запасы могут быть подтверждены с использованием современных методов проведения сейсморазведки и, возможно, разведочного бурения. Необходимо обозначить множество технических и коммерческих вопросов, связанных с дальнейшим развитием этого месторождения.

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