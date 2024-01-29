Расходы Италии на азербайджанский газ значительно увеличились - ДАННЫЕ ЕС

БАКУ /Trend/ - Расходы Италии на азербайджанский газ значительно увеличились, достигнув 619,2 миллиона евро в ноябре 2023 года по сравнению с 364,2 миллиона евро в октябре, сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза – Eurostat.

Это представляет собой ежемесячный рост на более чем 70 процентов.

При этом импорт газа упал с 881,2 миллиона кубических метров в октябре до 838,2 миллиона кубических метров в ноябре, показав снижение на 5,1 процента.

За первые 11 месяцев 2023 года совокупный импорт газа Италии из Азербайджана составил 8,5 миллиарда кубометров, что эквивалентно стоимости, превышающей 4,6 миллиарда евро.

Отметим, что Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn