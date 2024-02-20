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В Атлантическом совете США прошли дискуссии об энергетической роли Азербайджана

Энергетика Материалы 20 февраля 2024 15:48 (UTC +04:00)
В Атлантическом совете США прошли дискуссии об энергетической роли Азербайджана

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - В Глобальном энергетическом центре Атлантического совета в Вашингтоне прошли азербайджано-американские дискуссии о роли Азербайджана в глобальных энергетических процессах, сообщает во вторник Trend.

Об этом написал во вторник в своем аккаунте в соцсети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов,

"На встрече, организованной директором Глобального энергетического центра Атлантического совета Лэндоном Деренцем, у нас состоялись интересные дискуссии о стратегической роли Азербайджана в глобальных процессах, связанных с энергетикой, энергетической безопасностью и энергетическим переходом", - говорится в публикации.

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