В Атлантическом совете США прошли дискуссии об энергетической роли Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Глобальном энергетическом центре Атлантического совета в Вашингтоне прошли азербайджано-американские дискуссии о роли Азербайджана в глобальных энергетических процессах, сообщает во вторник Trend.

Об этом написал во вторник в своем аккаунте в соцсети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов,

"На встрече, организованной директором Глобального энергетического центра Атлантического совета Лэндоном Деренцем, у нас состоялись интересные дискуссии о стратегической роли Азербайджана в глобальных процессах, связанных с энергетикой, энергетической безопасностью и энергетическим переходом", - говорится в публикации.