Азербайджан – страна, вносящая вклад в энергетическую безопасность региона и европейских стран – министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов представлял Азербайджан на VII саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), прошедшем в Алжире. Министр энергетики передал участникам саммита приветствия Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в своем выступлении министр сказал, что Азербайджан является страной, которая благодаря наличию природного газа и Южному газовому коридору вносит значительный вклад в энергетическую безопасность региона и европейских стран. Этот коридор зарекомендовал себя как стратегический проект, гарантирующий бесперебойные поставки природного газа из надежного источника за счет диверсификации энергоснабжения своих партнеров в период энергетического кризиса.

"Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, наши дальнейшие планы заключаются в дальнейшем расширении географии поставок газа. В то же время создание видов «зеленой энергии» и транспортировка «зеленой энергии» на мировые рынки является приоритетом нашей энергетической политики. Эти стратегические идеи, равноправный подход к природному газу и «зеленой энергетике» являются манифестом развития Азербайджана на новом этапе. Мы считаем, что такая стратегия является одним из подходящих решений для безопасного и устойчивого энергетического будущего не только на национальном уровне, но и в мире в целом", - добавил министр.

Также было сказано, ожидаемая добыча газа в Азербайджана в этом году составит около 49 миллиардов кубометров, а объем экспорта - более 24 миллиардов кубометров.

По итогам саммита была принята Алжирская декларация. Отметим, что Азербайджан участвует в Форуме стран-экспортеров газа в статусе наблюдателя с 2015 года.