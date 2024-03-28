Методология составления энергетического баланса обсуждена на коллегии минэнерго Азербайджана

БАКУ/Trend/ — Методология подготовки энергетического баланса и отчетов были в центре внимания прошедшей 28 марта коллегии министерства энергетики Азербайджана в гибридном формате под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение минэнерго.

"Были заслушаны доклады по предварительным проектам о методике составления энергетического баланса, формам отчетов по полученной от субъектов энергетики информации для составления энергетического баланса, обсуждены и предложения улучшения этой работы", — говорится в пресс-релизе.

Также в минэнерго был заслушан отчет о состоянии исполнительной дисциплины за 2023 год и рассмотрении обращений граждан.

В числе других вопросов — выполнение задач, вытекающих из указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики, реализованные меры, уровень реализации плана работы министерства и задач по информационной системе государственного контроля.

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