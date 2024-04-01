Агентства Азербайджана и Румынии по регулированию энергетических вопросов обсудили расширение сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) Азербайджана и Национальное управление по регулированию энергетики Румынии (ANRE) обсудили вопрос расширения сотрудничества, передает в понедельник Trend со ссылкой на AERA.

Как сообщается, в AERA состоялась встреча с президентом ANRE Джордже-Серджиу Никулеску, прибывшим в Азербайджан для участия в 8-м заседании Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, состоявшемся 1 апреля 2024 года в Баку.

Заместитель председателя правления AERA Ровшан Исмаилов рассказал о существующем сотрудничестве между двумя регулирующими органами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также обсуждался вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между двумя учреждениями в целях расширения долгосрочных отношений сотрудничества.

Следует отметить, что AERA и ANRE наладили сотрудничество в 2018 году.

Отметим, что в Баку прошло 8-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Для участия в заседании с визитом в Азербайджане находится делегация во главе с сопредседателем комиссии от Румынии, министром энергетики Себастьяном-Иоаном Бурдужей.

В ходе встречи один на один сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и Себастьяна-Иоана Бурдужи состоялся обмен мнениями о работе, проделанной за прошедший период в сфере развития двустороннего сотрудничества, и повестке 8-го заседания комиссии.

На заседании, состоявшейся с участием делегаций, Сахиль Бабаев констатировал, что с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией связи между двумя странами постоянно расширяются.

По его словам, подписанные в 2009 и 2011 годах соответственно Совместная декларация о стратегическом партнерстве и Совместный план действий по реализации стратегического партнерства, и в целом более 60 документов о сотрудничестве, подписанных за прошедший период, способствовали развитию связей сторон, которые поднялись на уровень стратегического партнерства.

Было отмечено, что в продолжение динамики развития экономических отношений между Азербайджаном и Румынией продолжил расти и товарооборот между двумя странами, в прошлом году он увеличился на 29,3 процента.

В свою очередь Себастьян-Иоан Бурдужа подчеркнув, что связи сотрудничества между Румынией и Азербайджаном основаны на дружественных отношениях, его страна придает особое значение постоянному расширению этих связей и надеется, что нынешняя встреча внесет вклад в этом направлении.

На встрече были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, инфраструктурной, строительной и других сферах.