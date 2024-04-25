Назван объем инвестиций компании MOL в энергетический сектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Инвестиции венгерской нефтегазовой компании MOL в энергетический сектор Азербайджана на сегодняшний день составили 2 миллиарда долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор "MOL Азербайджан" Аттила Сомфаи в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Наши инвестиции в энергетический сектор Азербайджана составили 2 миллиарда долларов США. Однако мы надеемся на расширение объемов инвестиций и нашего долгосрочного сотрудничества", - подчеркнул он.

Он сообщил о желании компании расширить бизнес в Азербайджане и об обсуждении возможных проектов с SOCAR.

Сомфаи добавил, что нефть MOL с проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) идет на заводы Европы и это важно. Также Венгрия покупает азербайджанские нефтепродукты, смазочные масла.

Отметим, что MOL является участником проекта АЧГ по добыче нефти на Каспии.

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