Представители bp, SOCAR и TAP в Амстердаме сообщили о планах роста экспорта газа Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Представители bp, SOCAR и Trans-Adriatic Pipeline (TAP) на конференции по газу "Flame 2024" в Амстердаме представили свое видение в отношении добычи и поставок газа Азербайджаном, передает в пятницу Trend.

Конференция проходила 23-25 апреля и собрала больше 300 представителей компаний, специализирующихся на развитии газовой отрасли.

Интересы Азербайджана на этом международном мероприятии представляли заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли и представитель TAP Мария Савова.

В своих выступлениях они сделали акцент на развитии месторождения "Шах-Дениз" (bp - оператор добычи, SOCAR и TAP входят в число компаний, ответственных за транспортировку газа с "Шах-Дениз").

Как заявила на конференции коммерческий директор "TAP AG" Мария Савова, мощность TAP для доставки азербайджанского газа в Европу может наращиваться поэтапно.

Беглярбеков упомянул, что первый этап наращивания стартует с января 2026 года (на 1,2 миллиарда кубометров) и касается роста пропускной способности TAP до 14 миллиардов кубометров в год с текущих 12 миллиардов кубометров.

Отметим, что в этом этапе увеличения пропускной способности TAP также участвует газ с "Шах-Дениз" (1 миллиард кубометров).

Напомним, что Азербайджан поставляет газ в ЕС с декабря 2020 года.

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