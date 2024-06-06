Энергетические сделки Венгрии с Азербайджаном - важный элемент стратегии MVM Group - Кароли Тамас Матрай

БАКУ /Trend/ - Энергетические сделки Венгрии с Азербайджаном - важный элемент стратегии компании MVM Group.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в ходе панели "Газовый диалог: роль газовых поставок в решении энергетического кризиса" в ходе Бакинского энергетического форума глава MVM Group Кароли Тамас Матрай.

Он отметил, что компания имеет соглашение с SOCAR trading о поставках 100 миллионов кубометров газа, и 50 миллионов кубометров уже поступили в 2024 году в газовую систему Венгрии.

Вчера MVM Group подписала контракт о покупке 5 процентов доли Азербайджана в "Шахдениз".

"В настоящее время мы в основном зависим от российского газа, но пытаемся диверсифицировать источники газа. И в этом плане важно сотрудничество с Азербайджаном", - подчеркнул Матрай.

Он также упомянул, что между Венгрией и Азербайджаном установленны дружеские отношения и страны сотрудничают в энергетической сфере.

"Венгерские домохозяйства и другие потребители активно пользуются газом, и мы видим в Азербайджане важного партнера", - добавил он.

Отметим, что годовая потребность Венгрии 10 миллиардов кубометров газа, из них около 90 процентов импортируются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!