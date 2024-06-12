Повышение стандартов бензина АИ-92: Важная инвестиция в "зеленое" будущее Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последние годы Азербайджан активно внедряет меры по модернизации своей нефтеперерабатывающей отрасли, что особенно важно в контексте глобального стремления к «зеленому» переходу. Тем не менее, несмотря на эти усилия, бензин марки АИ-92 и дизельное топливо продолжают доминировать на рынке, что значительно замедляет процесс экологизации страны. Одним из ключевых факторов, удерживающих потребителей от перехода на более экологичные виды топлива, является доступная цена бензина АИ-92 из-за относительно низкого качества.

Использование бензина марки АИ-92 и дизельного топлива оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду. Эти виды топлива выделяют большое количество вредных веществ при сгорании, таких как оксиды азота (NOx), углеводороды (HC) и мелкие твердые частицы (PM), которые способствуют загрязнению воздуха и негативно влияют на здоровье населения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха является причиной более 4 миллионов преждевременных смертей ежегодно. Дизельное топливо, в частности, является основным источником образования мелких твердых частиц, которые могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток, вызывая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

В то же время бензин марки АИ-95 обладает рядом преимуществ по сравнению с АИ-92. Он содержит меньшее количество примесей и имеет более высокое октановое число, что способствует более полному и эффективному сгоранию топлива. Это, в свою очередь, приводит к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Исследования показывают, что использование АИ-95 может снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 10-15 процентов по сравнению с АИ-92, а также уменьшить выбросы NOx и HC на 5-10 процентов.

Стоит отметить, что до конца июня 2024 года на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева начнется производство автомобильного бензина по экологическому стандарту Евро-5, что является важным шагом в направлении улучшения качества топлива. Завод уже начал производство дизельного топлива по стандарту Евро-5 в мае 2023 года. Этот переход на более высокие экологические стандарты приведет к значительному снижению выбросов вредных веществ.

Между тем повышение качества бензина марки АИ-92 и его цены является актуальной темой для многих стран, стремящихся улучшить экологическую ситуацию и повысить эффективность использования автомобильного топлива.

Германия одной из первых стран Европы начала активно внедрять программы по повышению качества топлива. В рамках европейских стандартов бензин в Германии уже давно соответствует нормам Евро-5 и Евро-6, которые предполагают использование высокооктановых видов топлива. В 2011 году Германия начала активное продвижение бензина E10, который содержит 10% биоэтанола, что позволяет снизить выбросы углекислого газа.

В США процесс повышения качества бензина и отказа от низкооктановых сортов топлива также получил развитие. В 2007 году Конгресс США принял Закон о возобновляемых видах топлива (Renewable Fuel Standard), который стимулирует использование биотоплива. Япония активно продвигает использование высокооктановых видов бензина. В стране давно не используется бензин с октановым числом ниже 95. В рамках стратегии по снижению выбросов углерода Япония также развивает технологии гибридных и электрических автомобилей.

Китай является одним из крупнейших потребителей автомобильного топлива в мире. В последние годы страна активно работает над снижением уровня вредных выбросов, повышая качество топлива. В 2017 году Китай ввел новые стандарты качества топлива, эквивалентные европейским Евро-5 и Евро-6.

Эти примеры показывают, как разные страны подходят к вопросам повышения качества бензина и отказа от низкооктановых сортов топлива. Это как законодательные меры, так и рыночные стимулы, направленные на улучшение экологической ситуации и повышение эффективности использования автомобильного топлива.

Конечно же, меры, предпринимаемые в сфере защиты окружающей среды, также влияют на рынки топлива. Так, Fitch Solutions прогнозирует, что цены на бензин будут испытывать небольшое повышательное давление в ближайшие годы. Это объясняется увеличением затрат, связанных с более высокими стандартами качества и экологическими нормами. Однако это влияние будет смягчено прогрессом в области топливной эффективности и постепенным переходом на электромобили, что может замедлить общий рост спроса.

BMI Research подчеркивает, что цены на бензин будут значительно отличаться в зависимости от региона. На развитых рынках могут наблюдаться более высокие цены из-за строгих экологических норм и более высоких производственных затрат, в то время как на развивающихся рынках может наблюдаться более медленный рост цен, поскольку они балансируют экономический рост с доступностью топлива.

Таким образом, хотя цены на бензин, как ожидается, останутся относительно стабильными во всем мире, региональные различия и конкретные рыночные условия приведут к изменению ценовых тенденций. Ключевые факторы включают в себя цены на сырую нефть, изменения в законодательстве, технологические достижения и продолжающийся переход на альтернативные источники энергии.

В настоящее время в мире ускоренными темпами идет процесс перехода на электромобили, что также является важным элементом перехода на экологически чистые виды топлива.

Согласно ожиданиям Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году мировые продажи электромобилей могут составить 17 миллионов единиц, тогда как в 2023 году в мире было продано 14 миллионов электромобилей (рост на 35 процентов к 2022 году).

"К 2020 году каждый третий автомобиль на дорогах Китая будет электрическим, а в США и ЕС - каждый пятый", - предполагают в IEA.

Подчеркивается, что конкуренция и инновации приведут к снижению стоимости на электромобили в мире, что позволит увеличить их продажи. Что же касается зарядных устройств для электромобилей, то в 2023 году их производство во всем мире выросло на 40 процентов к 2022 году, а по прогнозам IEA, к 2035 году в мире будет в шесть раз больше зарядных станций, чем в 2023 году.

В Азербайджане на протяжении нескольких лет принимаются меры по стимулированию использования автомобилей, не вредящих окружающей среде, а именно с электроприводом или с гибридным двигателем. К таким автомобилям применяются налоговые и таможенные льготы, как и к зарядным устройствам для них. Это привело и будет приводить к росту ввоза таких автомобилей в страну.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-апреле текущего года импорт транспортных средств с электродвигателем составил 1012 единиц по сравнению с 568 за аналогичный период прошлого года, что означает рост в 1,8 раза. Импорт гибридных автомобилей составил 5111 единиц по сравнению с 4474 единицами за тот же период прошлого года, показав рост на более чем 14 процентов. По итогам 2023 года импорт гибридных автомобилей и электрокаров составил соответственно 3 102 и 14 098 единиц, в то время как в 2022 году эти показатели составляли 486 и 11 337 единиц.

Если такая позитивная тенденция сохранится, то в ближайшие годы доля электромобилей в транспортном парке страны значительно увеличится.

Параллельно с ростом количества электромобилей создается и больше зарядных станций.

Президент Ильхам Алиев в марте этого года подписал распоряжение о поощрении использования транспортных средств с электрическим двигателем. В соответствии с распоряжением, ОАО "Азеришыг" продолжает работу в этом направлении. В преддверии COP29 в столице и регионах страны создается необходимая инфраструктура зарядных пунктов, которые обеспечиваются стабильной электроэнергией.

Зарядные станции обеспечиваются "зеленой" энергией. Устанавливаемые ОАО "Азеришыг" станции с установленной высокой мощностью и быстрым, стабильным током заряжают электромобили в короткие сроки качественной электроэнергией.

В марте-мае текущего года на территории столицы были завершены монтажные работы в Центре обучения и инноваций ОАО "Азеришыг", на подстанции "Ичеришехер", подстанции "Sea Breeze-1" мощностью 110/35 кВ, расположенной в поселке Нардаран Сабунчинского района, на территории торгового предприятия на дороге Гала-Мардакан. В регионах страны зарядные пункты установлены на подстанции "Гаджиалылы" мощностью 110/35/10 кВ в Габале, на 71-м километре дороги Алят-Астара в Сальяне, на 6 участках в Карабахе и Восточном Зангезуре - в центрах цифрового управления электрической сети в Зангилане и Джабраиле, на подстанциях "Ходжалы" и "Шуша-1", на цифровой подстанции "Физули", а также на узловой подстанции "Гадрут". Этот процесс будет продолжен как в столице, так и в регионах.

В Азербайджане, где 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя "зеленого" мира", предпринимаются серьезные шаги в области развития альтернативных источников энергии. Установка зарядных станций в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые станут зоной "зеленой" энергии, является продолжением этих проектов. Использование альтернативных источников энергии и постоянный рост интереса к электромобилям окажут положительное влияние на экосистему Азербайджана, и особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре.