Торгово-экономическое сотрудничество между Чехией и Азербайджаном имеет большой потенциал - Петр Бинхак (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — Торгово-экономическое сотрудничество между Чехией и Азербайджаном имеет большой потенциал, сказал в интервью Trend директор по энергетической стратегии и международному сотрудничеству министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.

По его словам, приоритетными секторами для Чехии в Азербайджане являются энергетика, машиностроение, развитие транспортной инфраструктуры, здравоохранение, сельское хозяйство и пищевая промышленность. При этом в энергетике речь идет о сотрудничестве как по ископаемому топливу, так и по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

"Азербайджан уже имеет долю в импорте нефти и газа ЕС, и мы надеемся, что она будет увеличиваться. Мы видим потенциал роста поставок азербайджанской нефти и газа в регион Центральной и Восточной Европы. Общая цель ЕС, и в частности Чехии – поэтапный отказ от поставок российской нефти и газа. И в этом процессе важна роль Азербайджана", — подчеркнул Бинхак.

Отметим, что Чехия входит в ТОП-5 покупателей азербайджанской нефти.

"За последние пару лет мы доставили два миллиона тонн азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Кралупы и Влтаву. Сейчас ведутся работы по расширению мощности Трансальпийского трубопровода (TAL, покрывает 25% потребности Чехии), который используется для поставки нефти на НПЗ Кралупы и Влтаву. С увеличением мощности данного трубопровода мы надеемся исключить оставшиеся 50 процентов наших поставок, которые в настоящее время поступают из Российской Федерации, из нашего баланса. Это будет возможно за счет диверсификации источников, в частности, за счет соединения TAL с нефтепроводом "Ингольштадт-Кралупы-трубопровод Литвинова" (IKL)", — сообщил Бинхак.

Говоря о газе, представитель министерства подчеркнул, что Чехия решительно поддерживает дискуссии ЕС об укреплении внутренней газовой инфраструктуры, будь то маршрут через Западные Балканы или терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западной Европе.

"Мы, безусловно, поддерживаем проекты диверсификации источников газа и признаем важность альтернативных маршрутов. Мы не считаем, что инвестиции в новую газовую инфраструктуру или улучшение существующей инфраструктуры создают риски эффекта блокировки ("зеленых" целей ЕС по переходу с ископаемого на возобновляемое топливо). Наша конечная цель — заменить российские поставки. Речь не идет об увеличении потребления газа, которое поставит под угрозу наши климатические цели к 2030 или 2050 году. В настоящее время, при стабильном или даже немного сниженном потреблении газа, ЕС все еще нуждается в новых поставках для поэтапного замещения российского газа", — отметил Бинхак.

Он добавил, что потребление газа в Чехии в 2023 году снизилось до 7 млрд кубометров с предыдущего показателя в 9,5 млрд кубометров в год.

"Это сокращение связано с последствиями для страны от пандемии COVID, с дополнительными мерами внутри страны по сокращению спроса на газ и повышению энергоэффективности. Мы активно стремимся диверсифицировать наше энергоснабжение", — подчеркнул представитель чешского министерства.

Он напомнил, что до 2022 года Чехия практически на 100 процентов зависела от поставок российского газа, однако за последние несколько лет смогла изменить эту ситуацию, в частности, за счет увеличения импорта СПГ из ряда стран Западной Европы, из США и других стран.

"В наших интересах привлечь как можно больше альтернативных поставщиков, и Азербайджан, безусловно, играет значительную роль в этой стратегии. Многое будет зависеть от инфраструктуры", — добавил Бинхак.

По его словам, правительство Чехии поддерживает чешские компании, инвестирующие в Азербайджан, видя в их участии в проектах значительный потенциал взаимной выгоды.

"У Азербайджана есть амбициозные планы развития ВИЭ. Чешские компании очень заинтересованы в участии в них, будь то разработка, инжиниринг или производство технологий. Эти планы, обусловленные развитием энергетического сектора Азербайджана, являются очень многообещающими", — подчеркнул Бинхак.

Он напомнил, что одна из чешских компаний работает на гидроэлектростанции в Азербайджане. Чехия может и далее консультировать Азербайджан по развитию гидроэнергетики.

"Для нас также представляет интерес сотрудничество по развитию солнечных электростанций (СЭС). Азербайджан пригласил чешские компании к участию в открытом тендере по СЭС. Также у нас есть опыт по интеграции ВИЭ в энергосистему. Кроме того, мы могли бы содействовать Азербайджану в отношении систем хранения энергии в аккумуляторных батареях", — добавил Бинхак.

По его словам, перспективы сотрудничества с Азербайджаном в сфере технологий и инноваций являются весьма многообещающими.

"Центр анализа и координации четвертой промышленной революции в Азербайджане проявил значительный интерес к сотрудничеству с чешскими партнерами, в частности, в передаче знаний и внедрении передовых технологий. Стоит отметить, что технологический сектор является одним из наиболее важных секторов для Чешской Республики", — отметил Бинхак.

Он также сообщил о проведенных недавно переговорах между представителями Чешского института информатики, робототехники и кибернетики и профильными азербайджанскими учреждениями в отношении потенциальных проектов в области искусственного интеллекта (ИИ).

"Проекты по ИИ являются очень перспективными, с потенциально высокой доходностью. Чехия заинтересована в их реализации", — сказал Бинхак.

Технологические новшества очень важны для защиты климата, Чехия имеет климатические обязательства и с нетерпением ждет возможности принять участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29) в ноябре в Баку, отметил он.

По его словам, Чехия открыта для обсуждения амбициозных определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) в сокращение выбросов парниковых газов.

"Определение NDC и следование процессу декарбонизации, адаптации экономики должно способствовать достижению нашей конечной цели – углеродной нейтральности к 2050 году", — отметил Бинхак.

Он пояснил, что в настоящее время Чехия находится в процессе переоценки и принятия национальной энергетической стратегии, национальной климатической стратегии и национальных планов в области энергетики и климата до 2030 года.

"Разрабатываемые нами планы, по сути, служат дорожными картами для достижения наших целей в области климата и энергетики к 2030 и 2050 годам. Конечная цель — достижение углеродной нейтральности к 2050 году", — сказал Бинхак.

Отметим, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.