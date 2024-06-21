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Глава SOCAR и посол Украины обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран

Энергетика Материалы 21 июня 2024 14:30 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ — Текущее и будущее сотрудничество в энергетической сфере, энергетический переход и декарбонизация стали темами встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на информацию SOCAR в социальных сетях.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием бизнеса "SOCAR Energy Украина", и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что SOCAR проявляет интерес к газовой инфраструктуре Украины, в том числе к ее газохранилищам.

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