Глава SOCAR и посол Украины обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран

БАКУ/Trend/ — Текущее и будущее сотрудничество в энергетической сфере, энергетический переход и декарбонизация стали темами встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на информацию SOCAR в социальных сетях.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием бизнеса "SOCAR Energy Украина", и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что SOCAR проявляет интерес к газовой инфраструктуре Украины, в том числе к ее газохранилищам.

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