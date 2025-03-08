БАКУ /Trend/ - Азербайджан принял участие в обсуждениях по газоснабжению Словакии.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Так, на первом заседании в Брюсселе рабочей группы, созданной между Европейской комиссией и Словакией по проблеме газоснабжения, Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

На встрече присутствовали директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро и заместитель премьер-министра Словацкой Республики, министр экономики Дениса Сакова. Европейская комиссия и Словакия подчеркнули стратегическое значение Азербайджана как надежного партнера в энергетической сфере. Была выражена готовность к взаимному сотрудничеству и поддержке как в области поставок природного газа, так и в развитии сотрудничества в области "зеленой" энергетики.

На мероприятии, в котором также принял участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, была представлена информация о газовом потенциале Азербайджана, в частности о дополнительных экспортных возможностях в Европу. Говоря о стратегической роли Азербайджана в создании энергетических коридоров, заместитель министра отметил, что страна готова внести свой вклад в диалог по расширению сотрудничества с европейскими поставщиками и обеспечению энергетической безопасности. На заседании была представлена информация о планах по развитию и экспорту возобновляемых источников энергии, была доведена до сведения работа, проводимая в направлении реализации проектов "зеленой" энергетики "Каспий-Черное море-Европа", "Азербайджан-Центральная Азия-Европа", "Азербайджан-Турция-Европа" и "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

В рамках визита состоялась встреча с генеральным директором Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. На встрече обсуждались вопросы энергетического диалога между Азербайджаном и Европейским союзом, сотрудничество в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, поставки возобновляемой энергии в Европу по различным маршрутам, включая транзит "зеленой" энергии из Центральной Азии.

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