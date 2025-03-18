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SOCAR Downstream реализует проекты в Конго (ФОТО)

Энергетика Материалы 18 марта 2025 14:44 (UTC +04:00)
SOCAR Downstream реализует проекты в Конго (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend / - Делегация SOCAR Downstream провели рабочую встречу с руководством Государственной нефтяной компании Конго (SNPC) и нефтеперерабатывающего завода CORAF.

Как сообщает Trend со ссылкой на компанию, в ходе встречи были обсуждены потенциальные проекты, направленные на обеспечение потребностей страны в топливе, анализ текущего состояния завода, а также разработка процессной модели для повышения производительности, эффективности и прибыльности.

Эти инициативы реализуются в рамках договора о предоставлении консультационных услуг по управлению проектами, подписанного 11 октября 2024 года.

Предложенные проекты были представлены руководству SNPC и было получено одобрение на их реализацию.

SOCAR Downstream реализует проекты в Конго (ФОТО)
SOCAR Downstream реализует проекты в Конго (ФОТО)
SOCAR Downstream реализует проекты в Конго (ФОТО)
SOCAR Downstream реализует проекты в Конго (ФОТО)
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