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Названа структура экспорта нефтепродуктов через терминал Кулеви в 2024 г. (Эксклюзив)

Энергетика Материалы 18 апреля 2025 08:17 (UTC +04:00)
Названа структура экспорта нефтепродуктов через терминал Кулеви в 2024 г. (Эксклюзив)
Фото: SOCAR

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend /- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предоставила данные о структуре экспорта нефтепродуктов через принадлежащий ей терминал Кулеви в 2024 году.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в SOCAR, объем транспортированного через терминал ультранизкосернистого дизельного топлива (ULSD) азербайджанского происхождения составил 90 800 тонн, что на 19 500 тонн больше по сравнению с 2023 годом.

Помимо ULSD, через терминал Кулеви в 2024 году экспортировались и другие нефтепродукты азербайджанского происхождения:

Нефтепродукт

Объем экспорта (тонн)

Метанол

484 900

Вакуумный газойль

215 800

Дизельное топливо

25 500

Жидкий пиролизный гудрон

89 700

Мазут

24 900

Тяжелый пиролизный гудрон

10 600

Нафта

8 600

Пиролизные газы

3 200

Отметим, что терминал Кулеви и морской порт, управляемые Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, начали работу 16 мая 2008 года.

Терминал предназначен для транспортировки углеводородов и нефтехимической продукции. Его услуги включают прием углеводородов и нефтехимических продуктов по железной дороге, транспортировку в резервуары, хранение, погрузку на суда и эксплуатацию портовых сооружений.

X: @Lyaman_Zeyn

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