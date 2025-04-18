Названа структура экспорта нефтепродуктов через терминал Кулеви в 2024 г. (Эксклюзив)

БАКУ/Trend /- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предоставила данные о структуре экспорта нефтепродуктов через принадлежащий ей терминал Кулеви в 2024 году.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в SOCAR, объем транспортированного через терминал ультранизкосернистого дизельного топлива (ULSD) азербайджанского происхождения составил 90 800 тонн, что на 19 500 тонн больше по сравнению с 2023 годом.

Помимо ULSD, через терминал Кулеви в 2024 году экспортировались и другие нефтепродукты азербайджанского происхождения:

Нефтепродукт Объем экспорта (тонн) Метанол 484 900 Вакуумный газойль 215 800 Дизельное топливо 25 500 Жидкий пиролизный гудрон 89 700 Мазут 24 900 Тяжелый пиролизный гудрон 10 600 Нафта 8 600 Пиролизные газы 3 200

Отметим, что терминал Кулеви и морской порт, управляемые Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, начали работу 16 мая 2008 года.

Терминал предназначен для транспортировки углеводородов и нефтехимической продукции. Его услуги включают прием углеводородов и нефтехимических продуктов по железной дороге, транспортировку в резервуары, хранение, погрузку на суда и эксплуатацию портовых сооружений.

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