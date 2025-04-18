Названа структура экспорта нефтепродуктов через терминал Кулеви в 2024 г. (Эксклюзив)

БАКУ/Trend /- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предоставила данные о структуре экспорта нефтепродуктов через принадлежащий ей терминал Кулеви в 2024 году.
Как сообщили в ответ на запрос Trend в SOCAR, объем транспортированного через терминал ультранизкосернистого дизельного топлива (ULSD) азербайджанского происхождения составил 90 800 тонн, что на 19 500 тонн больше по сравнению с 2023 годом.
Помимо ULSD, через терминал Кулеви в 2024 году экспортировались и другие нефтепродукты азербайджанского происхождения:
|
Нефтепродукт
|
Объем экспорта (тонн)
|
Метанол
|
484 900
|
Вакуумный газойль
|
215 800
|
Дизельное топливо
|
25 500
|
Жидкий пиролизный гудрон
|
89 700
|
Мазут
|
24 900
|
Тяжелый пиролизный гудрон
|
10 600
|
Нафта
|
8 600
|
Пиролизные газы
|
3 200
Отметим, что терминал Кулеви и морской порт, управляемые Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, начали работу 16 мая 2008 года.
Терминал предназначен для транспортировки углеводородов и нефтехимической продукции. Его услуги включают прием углеводородов и нефтехимических продуктов по железной дороге, транспортировку в резервуары, хранение, погрузку на суда и эксплуатацию портовых сооружений.
X: @Lyaman_Zeyn