БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота седьмого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,027 маната, составив 2191,2065 маната, серебра - на 0,02, до 26,8354 маната, унция платины подорожала на 44,3785 маната, до 1409,045 маната, палладия - на 67,1925 маната, до 2224,45 маната.
|
Название
|
07.01.2019
|
04.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2191,2065
|
2200,2335
|
Серебро
|
XAG
|
26,8354
|
26,8554
|
Платина
|
XPT
|
1409,045
|
1364,6665
|
Палладий
|
XPD
|
2224,45
|
2157,2575
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.