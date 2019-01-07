БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота седьмого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,027 маната, составив 2191,2065 маната, серебра - на 0,02, до 26,8354 маната, унция платины подорожала на 44,3785 маната, до 1409,045 маната, палладия - на 67,1925 маната, до 2224,45 маната.

Название 07.01.2019 04.01.2019 Золото XAU 2191,2065 2200,2335 Серебро XAG 26,8354 26,8554 Платина XPT 1409,045 1364,6665 Палладий XPD 2224,45 2157,2575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.