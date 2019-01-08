В руководстве страховой компании Азербайджана произошли изменения

БАКУ /Trend/ - Явуз Олкен назначен председателем совета директоров азербайджанской страховой компании (СК) AXA MBASK, сообщает Trend, ссылаясь на сайт компании.

Прежде пост председателя совета директоров занимал Эльдар Гарибов.

До этого Олкен занимал пост члена совета директоров.

Кроме того, вместо Фредерика Брайса и Гийома Лежона членом совета стал Кристоф Кнауб. В то же время, Эльхан Гарибли тоже является членом совета. Тем самым число членов совета (вместе с председателем) сократилось с пяти до трех.

Страховая компания MBASK осуществляет свою деятельность с 1992 года и является одной из первых частных страховых компаний Азербайджана. В 2010 году одна из крупнейших страховых компаний в мире - AXA Group - при помощи своей дочерней компании AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros (Испания) приобрела контрольный пакет акций (51 процент) СК MBASK. На данный момент AXA Group является единственным акционером AXA MBASK, но планирует продать свою “дочку” Эльхану Гарибли – основателю и первому руководителю СК MBASK.

Уставный капитал СК по итогам 2017 года составляет 19,73 миллиона манатов.

Официальный курс на восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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