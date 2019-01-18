NIKOIL Bank предлагает выгодные условия для кредита на ремонт

БАКУ /Trend/ - NIKOIL BANK предлагает самые выгодные на сегодняшний день условия для кредита на ремонт. Принимая во внимание ожидания и потребности граждан, NIKOIL BANK предоставляет возможность оформить кредит на ремонт с процентной ставкой от 15 процентов годовых без удержания банковских комиссий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Независимо от рода деятельности и источника доходов кредит на ремонт могут получить как граждане Азербайджана, так и нерезиденты со стабильным заработком. Сумма выдаваемого кредита может варьировать в пределах от пяти тысяч до 50 тысяч манатов со сроком до семи лет. С учетом перечисленных условий при получении кредита в размере пяти тысяч манатов ежемесячная сумма погашения кредита составит всего 96 манатов. Для получения кредита заинтересованному лицу следует оформить онлайн заявку и подойти в один из филиалов банка.

Не теряя времени кредиты можно оплачивать с помощью платежных терминалов MilliÖn и eManat, сайтов hesab.az и epay.az или посредством официального сайта NIKOIL Bank.

Отметим, что при оформлении кредита на ремонт не требуется страхование имущества. Для получения подробной информации о необходимых документах для оформления кредита и заполнения онлайн заявки следует пройти по ссылке.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981.

Адрес официальных страниц банка в социальных сетях: https://www.facebook.com/nikoilbank, https://www.instagram.com/nikoilbank/

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