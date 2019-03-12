Золото в Азербайджане дешевеет

БАКУ /Trend/ - Стоимость золотых слитков в Азербайджане во вторник снизилась на фоне роста цен на другие банковские металлы, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 12 марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 1,3005 маната, составив 2204,594 маната, серебра – подорожала на 0,157 маната, до 26,186 маната, платины - на 18,2325 маната, до 1404,03, палладия - на 35,972 маната, до 2616,521.
|
Название
|
12.03.2019
|
11.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2204,594
|
2205,8945
|
Серебро
|
XAG
|
26,186
|
26,029
|
Платина
|
XPT
|
1404,03
|
1385,7975
|
Палладий
|
XPD
|
2616,521
|
2580,549
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.
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