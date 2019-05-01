Разместите депозит в Bank Respublika и получите личную страховку в размере вклада.

1 мая 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хотели бы вы, вкладывая деньги в банк, увеличить свои сбережения, а также получить личную страховку на сумму депозита?

При выборе нового депозитного продукта «Двойная выгода» от Bank Respublika, помимо доходов в виде процентов по вкладу, вы получите и личную страховку от «Бакы Сыгорта» на сумму депозита.

Личная страховка от несчастных случаев покрывает более 300 видов страховых случаев, обеспечивая уверенность и спокойствие вкладчика за родных и близких. Кроме этого, вкладчикам банка будет предложена 10-дневная страховка для путешествий в любом направлении и скидка 50% на страхование КАСКО для любых автомобилей на срок депозита.

Таким образом, кроме страховки депозита Фондом Страхования Вкладов, вкладчики Bank Respublika получат личную страховку от несчастных случаев, обеспечиваемую компанией Бакы Сыгорта.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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