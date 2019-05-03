В PASHA Insurance новое назначение

3 мая 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ульвия Аббасова назначена на должность временно исполняющего обязанность члена правления страховой компании PASHA Insurance, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Аббасова, которая сменила на этой должности Мурада Сулейманова, возглавит финансовый блок компании. В свою очередь, Сулейманов был назначен финансовым директором PASHA Holding.

Ульвия Аббасова окончила Бакинский государственный университет с отличием и степенью бакалавра. В прошлом она занимала различные должности в Unibank, а с 2016 года перешла в PASHA Holding.

Отметим, что страховая компания PASHA Insurance функционирует с 2006 года. Компания предоставляет 36 добровольных и обязательных видов страховых услуг.

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