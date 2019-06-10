Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 10 июня подешевела на 7,871 маната, составив 2258,059 маната, серебра - на 0,1359 маната, до 25,1671 маната, цена на унцию платины поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 1,4535 маната, до 1369,86, палладия - на 6,8595 маната, составив 2306,8065 маната.

Название 10.06.2019 07.06.2019 Золото XAU 2258.0590 2265.9300 Серебро XAG 25.1671 25.3030 Платина XPT 1369.8600 1368.4065 Палладий XPD 2306.8065 2299.9470

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 10 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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