Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 10 июня подешевела на 7,871 маната, составив 2258,059 маната, серебра - на 0,1359 маната, до 25,1671 маната, цена на унцию платины поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 1,4535 маната, до 1369,86, палладия - на 6,8595 маната, составив 2306,8065 маната.
|
Название
|
10.06.2019
|
07.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2258.0590
|
2265.9300
|
Серебро
|
XAG
|
25.1671
|
25.3030
|
Платина
|
XPT
|
1369.8600
|
1368.4065
|
Палладий
|
XPD
|
2306.8065
|
2299.9470
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 10 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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