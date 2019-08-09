Нацвалюта Казахстана укрепилась впервые за две недели

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже девятого августа 2019 года составил 387,44 тенге, впервые укрепившись с тех пор, как был побит исторический рекорд, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

Отметим, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически максимального значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 389 тенге, а в Алматы — 389,9 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на девятое августа составляет 387,73 тенге за доллар.

Официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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