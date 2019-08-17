Агентство Fitch снизило свой прогноз экономического роста в Грузии

17 августа 2019 15:24 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Грузии планируется строительство ветряной электростанции
Финансы 15:54
Fitch оставил неизменным суверенный кредитный рейтинг Грузии
Финансы 14:38
Большая часть прямых иностранных инвестиций в Грузии вложена в Тбилиси
Финансы 12:49
В Грузии создан Национальный комитет по международной торговле
Бизнес 12:46
Крупнейшая корейская компания заинтересована в Грузии
Бизнес 11:30
Спрос на грузинскую чернику растет
Бизнес 10:28
Лента новостей
Депутат: Социальная политика в Азербайджане будет последовательной и продолжительной
Политика 16:23
Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу
Политика 15:54
В Грузии планируется строительство ветряной электростанции
Финансы 15:54
25 лучших аквапарков в мире (ФОТО)
Интересное 15:35
Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары
Общество 15:31
В Азербайджане пресечена попытка контрабандного ввоза мобильных телефонов (ФОТО)
Происшествия 15:14
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку труб
Тендеры 15:06
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 12 -16 августа
Энергетика 14:56
Bahh Tee анонсировал выход нового альбома
Звёздный мир 14:47