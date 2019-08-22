Начата агитационная компания по повышению интереса к страхованию в Азербайджане

22 августа 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках агитационной программы «Застрахованное будущее» волонтеры ASAN будут просвещать население в вопросах страхования с целью повышения общественного интереса к данному вопросу, а также проводить различные опросы среди населения, сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

Программа проходит в рамках проектов «Страховые волонтеры» и «Школа волонтеров ASAN». До начала реализации программы волонтеры пройдут двухнедельные тренинги, организованные палатой и Госагентством.

Глава палаты Ибрагим Алышов отметил важность страхового сектора во всем мире.

«Участие в этом проекте для волонтеров является успешным шагом к будущей профессиональной деятельности», - сказал он.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: kamala_mammadli

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