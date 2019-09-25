Международная финансовая корпорация способствовала принятию 18 законов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) приняла участие в разработке 18 законов-постановлений в сфере кредитования в Азербайджане, передает в среду Trend с заключительной конференции IFC в рамках проекта "Укрепление финансовой инфраструктуры Азербайджана и Центральной Азии".

Как сообщил на мероприятии вице-президент МФК по развитию экономики и частного сектора Ганс Петер Ланкес, с 2009 года при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) в рамках проекта "Укрепление финансовой инфраструктуры Азербайджана и Центральной Азии" правительство Азербайджана приняло 18 законов-постановлений для усовершенствования системы кредитования и отчётности, а также создало частное кредитное бюро.

По словам вице-президента, на практике в первую очередь, это означает упрощение доступа к информации: «Информация является одним из строительных блоков эффективного финансового рынка, и дает возможность кредиторам проверить кредитоспособность заемщиков, минимизировать свои риски и позволить определить кредитование в качестве основной части финансовых систем. Она также поощряет торговлю между МСП, поскольку позволяет им оценивать кредитные истории своих партнеров».

Таким образом, считает Ланкес, первым строительным блоком этого проекта было создание современной законодательной базы в области кредитной отчетности, а также первого в стране частного кредитного бюро, которое является фундаментальным компонентом хорошо функционирующей, ориентированной на МСБ финансовой системы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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