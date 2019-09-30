Прогноз: нефть может подешеветь до 57 долларов за баррель

30 сентября 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефть на энергетических биржах продолжает дешеветь. По прогнозам, цена на нефть может снизиться до 57 долларов, несмотря на поддержку торгов «быками» на уровне 60 долларов. Как в понедельник сообщает Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, передаваемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Снижение ожиданий на поддержку экономики Еврозоны мягкой монетарной политики Европейского банка поспособствовало обесцениванию евро на международных валютных биржах до минимального уровня за последние два года. Важные фундаментальные данные по инфляции в еврозоне (первого октября в 13:00) и американского рынка труда (4 октября в 16:30) на этой неделе повысят волатильность курса евро к доллару.

Согласно анализу, курс EUR/USD при продолжении торгов на уровне 1,10 доллара может снизиться до 1,08 доллара.

Британский фунт стерлингов

Вероятность того, что правительство Великобритании может пойти на Brexit без соглашения остается на повестке дня. Это способствует тому, что фунт стерлингов продолжает дешеветь. На рынке Forex прогнозируется, что курс GBP/USD может упасть до 1,22 доллара.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся индексы экономической активности в области промышленности и услуг Великобритании, которые будут обнародованы во вторник и четверг в 12:30 (по бакинскому времени).

Турецкая лира

Курс USD / TRY поддерживается на уровне 5,65 лиры. Прогнозируется, что курс может дойти до 5,71 и 5,75 лиры.

После объявления в стране негативных фундаментальных показателей по снижению промышленного и розничного товарооборота, ожидается ухудшение и в статистических данных по инфляции, которые будут опубликованы в 11:00 в четверг (по бакинскому времени).

Золото

На рынке цветных металлов на последней неделе наблюдается корректировка цен на золото. Прогнозируется, что стоимость может понизиться до 1461 доллар (47,2 доллара за грамма).

Падение цен на золото — это рост позитивных ожиданий сближения Америки и Китая. Торговый кризис между двумя странами помимо увеличения глобально политических и экономических рисков за последний год, также поспособствовал увеличению спроса на золото, как надежного инвестиционного инструмента.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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