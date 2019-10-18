Nikoil Bank объявил о планах по усилению кредитования МСБ

БАКУ /Trend/ – Nikoil Bank подвел итоги работы блока бизнес-кредитования на протяжении девяти месяцев 2019 года и объявил о планах по последующему усилению кредитования этого направления экономики Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы банка, за период с января по сентябрь 2019 года Nikoil Bank выдал бизнес-кредитов на 92,9 миллиона манатов, что на 106 процентов больше аналогичного периода 2018 года. Из этой суммы 60,5 миллиона манатов выданы малому и среднему бизнесу, а 31,8 миллиона манатов – микрокредиты. Кроме того, при поддержке Агентства по аграрным кредитам и развитию (AKIA) было выдано агрокредитов на сумму 649 тысяч манатов.

Nikoil Bank традиционно ориентировался на корпоративный сегмент, крупные проекты и работу c наcелением. Однако, начиная c 2018 года, Nikoil Bank транcформировал бизнеc, и на сегодняшний день ориентируется на кредитование микро-, малого и среднего бизнеса, а также на розничные уcлуги населению.

«Кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса является для нас приоритетным, быстрорастущим направлением. Мы создали систему найма и подготовки новых сотрудников для этого направления. Только в этом году мы взяли на работу около 300 молодых и мотивированных сотрудников, которые уже успешно работают как с малым и средним бизнесом, так и в сфере микрокредитования. Оcобенно приятно, что для более 100 cотрудников Nikoil Bank – первое рабочее место. Я уверен, что банк c этими молодыми людьми достигнет еще более ощутимых результатов в поддержке экономики Азербайджана» - сказал Николоз Шургаиа, председатель Правления банка.

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