Правила расчета капиталов банков Азербайджана будут пересмотрены (Эксклюзив)

10 ноября 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В направлении совершенствования процесса мониторинга профиля риска банков и перехода на стандарты Basel II, согласно стратегическому приоритету 4.1 под названием "Обеспечение более здорового управления рисками банков" Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджане, с 29 ноября 2019 года вступят в силу изменения в "Правила расчета капитала банка и его адекватности" Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.

Как сообщили Trend в Палате, в связи с новыми изменениями, в дополнение к кредитным рискам при расчете адекватности капитала учитываются рыночные риски и минимальные требования к капиталу по операционным рискам, порядок расчета и раскрытия контр-циклического буфера капитала, а также другие факторы.

Кроме того, на последующих этапах в соответствии с правилами по операционным рискам Basel II предусмотрена классификация рисков, оценка рисков с использованием различных инструментов и расчет капитальных требований по операционным рискам.

Также, недавнее обретение членства (со второго августа 2019 года) в Базельской консультативной группе Базельского комитета по банковскому надзору позволит использовать опыт различных стран путем вывода Палаты на широкую диалоговую платформу, внести предложения в Базельский комитет и тем самым полностью адаптировать законодательство по банковскому надзору и регулированию к Базельским стандартам.

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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