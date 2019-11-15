Fitch назвал ожидаемый рейтинг будущих облигаций казахстанской "КазАгроФинанс"

15 ноября 2019 15:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
Тендеры 15:22
В нефтегазовом секторе Казахстана внедрят опыт крупной российской компании
Энергетика 14:02
Крупнейшая казахстанская нефтяная компания утилизирует рекордный объем попутного газа
Энергетика 13:49
Казахстан впервые отгрузил бензин АИ-92 на европейский рынок
Энергетика 13:13
Перевозки по фидерному сообщению Актау-Баку превысили 10 тыс. контейнеров
Бизнес 12:59
Законопроект по вопросам регулирования госзакупок разработан в Казахстане
Бизнес 11:37
Лента новостей
Буровая установка имени Гейдара Алиева "демобилизована" с месторождения «Абшерон»
Энергетика 15:45
Эксперт назвал оптимальную цену на нефть
Энергетика 15:36
Увеличился объем денежных переводов из-за границы в Грузию
Финансы 15:31
Скорректированный ВВП Грузии составил более $17 млрд
Финансы 15:26
Около 15% азербайджанского импорта приходится на долю России
Бизнес 15:22
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
Тендеры 15:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей (ФОТО)
Политика 15:20
Компания из ОАЭ рассказала о перспективах развития Carrefour в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 15:18
II Бакинский саммит религиозных лидеров мира продолжил работу в пленарных заседаниях
Политика 15:17