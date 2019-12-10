АтаБанк снова вознагражден MasterCard

10 декабря 2019 года в Баку в отеле JW Marriott Absheron прошло мероприятие «День MasterCard».

На мероприятии под девизом «Навстречу Безналичному Азербайджану» обсуждалась роль безналичных операций в устойчивом развитии экономики и применение инноваций в этой области.

По итогам 2019 года различные участники были награждены специальными дипломами. ОАО «АтаБанк» снова победило в номинации «Банк с самым большим количеством бесконтактных POS-терминалов» в Азербайджане. Официальный представитель MasterCard поблагодарил АтаБанк за продуктивное сотрудничество и пожелал еще больших успехов.

В связи с этим директор департамента Развития Бизнеса ОАО «АтаБанк» Орудж Ибрагимов отметил: «Как и в прошлом году, нашему банку удалось сохранить наибольшее количество бесконтактных POS-терминалов в Азербайджане. АтаБанк приложит еще больше усилий для развития безналичного общества. За наши успехи мы благодарны нашим клиентам».

Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк» является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.