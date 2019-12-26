При каких условиях невозможно страхование собственности - эксперт

26 декабря 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Страхование собственности невозможно в случае отсутствия у гражданина оформленного права на собственность, сообщает Trend со ссылкой на слова эксперта в области страхования Хаяла Мамедханлы.

По словам Мамедханлы, по закону, если гражданин хочет застраховать имущество, он должен обладать правом собственности на имущество или быть фактическим владельцем этого имущества. Если же этого нет, прокомментировал эксперт, то страхование такого имущества невозможно ни в коем случае: «В данном случае достаточно заключить договор купли-продажи имущества, наличие ордера или выписки из него. Поэтому граждане должны знать, что без документов на собственность невозможно ни застраховать, и ни оштрафовать гражданина».

Эксперт также отметил, что в соответствии с требованиями закона "Об ипотеке", заложенное имущество, подлежит обязательному страхованию. В этом случае банки в обязательном порядке требуют страхования такого имущества.

«В таком случае обычно банки требуют страхования в пределах той суммы, в размере которой они выдали гражданину ипотеку. Если эта сумма ниже 25 тысяч манатов, то обязательное страхование охватывает ее полностью», - отметил Мамедханлы.

Эксперт также отметил, что в страховании недвижимости зафиксирован годовой рост на 20 процентов, то есть почти на пять миллионов манатов, что свидетельствует о том, что собранные средства в настоящее время превышают 30 миллион манатов.

«Все-таки видно, что по крайней мере мы сумели сформировать у людей страховую культуру. Просто закон должен быть реализован в систематизированной форме", - подытожил Мамедханлы.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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