Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение почти вшестеро, составив 592,2 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,76 процента. Срок размещения средств - 28 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион — это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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