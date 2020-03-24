Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана, проявляя солидарность с государством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом, переведет в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 300 тысяч манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

Фонд принял решение по выделению пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданным соответствующим указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)