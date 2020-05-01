Гибкая макроэкономическая маневренность Азербайджана позволит ослабить последствия кризиса

БАКУ /Trend/ - Неопределенность в отношении перспектив изменения баланса рисков инфляции остается высокой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА).

В сообщении отмечается, что глобальная экономическая активность и ситуация на мировом нефтяном рынке в основном влияют на Азербайджан в связи с доходами от экспорта и соответственными ожиданиями. С другой стороны, платежный баланс уравновешивается мерами социальной изоляции, применяемыми в глобальном масштабе и ограничивающими импорт товаров и услуг.

В соответствии с новыми реалиями, негативные последствия пандемии помогают снизить валютные резервы, гибкая макроэкономическая маневренность страны и текущий пакет экономической помощи.

Снижение макроэкономических рисков будет зависеть от восстановления мировой экономики после ослабления карантинного режима и приемлемой стабилизации цен на нефть на мировых рынках.

Ожидаемые процессы во внешней и внутренней среде по поддержке экономической активности и занятости при принятии дальнейших решений по параметрам коридора процентных ставок на оставшуюся часть года требуют поддержания оптимального баланса между макроэкономической стабильностью и стабильностью ее основного якоря - обменного курса.

Для этого Центробанком будут постоянно отслеживаться текущие процессы во внешней среде и на внутренних финансовых рынках, а также состояние достижения целевого показателя инфляции.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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