В Азербайджане возобновляется деятельность Центра поддержки экспорта «Единое окно»

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Центра анализа и коммуникаций экономических реформ Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы подписал распоряжение о возобновлении деятельности Центра поддержки экспорта «Единое окно», сообщает Trend в четверг со ссылкой на ЦАЭРКА.

Руководитель Центра Ниджат Гаджизаде заявил, что деятельность Центра будет осуществляться в соответствии с требованиями и правилами Оперативного штаба при Кабинете министров. В Центре будут работать только сотрудники государственных учреждений, получившие соответствующие сертификаты.

В центре поддержки экспорта «Единое окно» представители пяти государственных структур, обслуживающих предпринимателей, оформляют необходимую документацию для экспорта. Центр предоставляет все необходимые сертификаты - ветеринарные и фитосанитарные, качества, происхождения, на вывоз дикой флоры и фауны, а также о защите культурных ценностей и согласие на вывоз религиозной литературы.

Следует отметить, что во время пандемии COVID-19 Центр поддержки экспорта «One-Stop-Shop», работающий в режиме онлайн, также установил "Правила организации удаленной работы» в соответствии с требованиями и правилами Оперативного штаба при Кабинете Министров". Согласно правилам, будет сохраняться дистанция между сотрудниками, направляемыми из соответствующих государственных органов, а также между экспортерами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)