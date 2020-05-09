Обнародован порядок возвращения вкладов клиентам ликвидированных банков Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Компенсация по защищенным депозитам в ОАО Amrahbank и ОАО Atabank будет выплачиваться в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО Kapital Bank и систему срочных денежных переводов "Хазри".

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд страхования вкладов, компенсация по защищенным депозитам будет возвращена в два этапа во избежание очередей в филиальной сети ОАО Kapital Bank, для систематической выплаты компенсаций и обеспечения удовлетворенности граждан:

Выдача компенсаций по вкладам в Amrahbank и Atabank до 30 тысяч манатов включительно в манатном эквиваленте будут выдаваться с первого июня 2020 года, в то время как компенсация по вкладам свыше 30 тысяч манатов в манатном эквиваленте - с первого июля 2020 года.

В соответствии со статьей 28.3 Закона Азербайджана «О страховании вкладов» Фонд страхования вкладов принимает заявления от вкладчиков в течение одного года с даты первой публикации уведомления о возмещении. В соответствии с Законом, датой страхового случая в Atabank и Amrahbank является 28 апреля 2020 года. Депозиты также будут возмещены в соответствии с законом.

О процессе возврата вкладов гражданам в дальнейшем будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)