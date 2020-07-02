В Азербайджане увеличился оборот по платежными картам

Финансы 2 июля 2020 12:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане увеличился оборот по платежными картам
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Ассоциация отелей и ресторанов о перспективах развития в Азербайджане гастротуризма
Состоялась встреча президентов Азербайджана, Афганистана и Туркменистана посредством видеоконференции (ФОТО)
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