Евро продолжает дорожать к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9945 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 28.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9945 0,0047 0,0820 0,0994 1 российский рубль 0,0238 0,0001 -0,0006 -0,0031 1 турецкая лира 0,2471 -0,0012 -0,0009 -0,0510 1 австралийский доллар 1,2141 0,0014 0,0470 0,0335 1 аргентинский песо 0,0236 0 -0,0007 -0,0156 1 белорусский рубль 0,7116 0,0002 -0,0049 -0,1268 1 бразильский реал 0,3301 0,0052 0,0121 -0,1197 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1033 0,0007 0,0058 -0,0173 100 южнокорейских вон 0,1418 -0,0003 0,0009 -0,0018 1 чешская крона 0,0762 0,0004 0,0047 0,0020 100 чилийских песо 0,221 0,0019 0,0135 -0,0232 1 китайский юань 0,2428 0 0,0026 -0,0043 1 датская крона 0,268 0,0007 0,0114 0,0142 1 грузинский лари 0,5524 -0,0013 -0,0039 -0,0312 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0018 1 индийская рупия 0,0227 -0,0001 0,0003 -0,0019 1 британский фунт стерлингов 2,1858 0,0035 0,0751 0,0697 100 индонезийских рупий 0,0117 0 -0,0003 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1941 0,0006 0,0128 0,0142 1 швейцарский франк 1,8447 -0,0081 0,0530 0,1292 1 израильский шекель 0,4977 -0,0017 0,0044 0,0159 1 канадский доллар 1,272 0,0017 0,0259 -0,0195 1 кувейтский динар 5,5534 0,0024 0,0292 -0,0305 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0219 -0,0001 -0,0007 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1122 -0,0012 0,0004 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4 0,0001 0,0028 -0,0126 1 мексиканский песо 0,0772 0,0007 0,0028 -0,0121 1 молдавская лея 0,1012 -0,0002 0,0029 0,0047 1 египетский фунт 0,1062 -0,0001 0,0010 0,0036 1 норвежская крона 0,1863 -0,0008 0,0110 -0,0096 100 узбекских сомов 0,0167 0,0001 0 -0,0030 1 польский злотый 0,454 0,0020 0,0251 0,0089 1 сингапурский доллар 1,2327 0,0007 0,0117 -0,0098 1 саудовский риал 0,4532 -0,0001 0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3883 0,0140 0,0431 0,0444 1 тайваньский доллар 0,0581 0,0003 0,0005 0,0034 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0615 0,0004 -0,0023 -0,0055 100 японских иен 1,6102 0,0003 0,0236 0,0452 1 новозеландский доллар 1,1321 -0,0026 0,0410 0,0007

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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