Евро продолжает дорожать к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9945 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
28.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9945
|
0,0047
|
0,0820
|
0,0994
|
1 российский рубль
|
0,0238
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0031
|
1 турецкая лира
|
0,2471
|
-0,0012
|
-0,0009
|
-0,0510
|
1 австралийский доллар
|
1,2141
|
0,0014
|
0,0470
|
0,0335
|
1 аргентинский песо
|
0,0236
|
0
|
-0,0007
|
-0,0156
|
1 белорусский рубль
|
0,7116
|
0,0002
|
-0,0049
|
-0,1268
|
1 бразильский реал
|
0,3301
|
0,0052
|
0,0121
|
-0,1197
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1033
|
0,0007
|
0,0058
|
-0,0173
|
100 южнокорейских вон
|
0,1418
|
-0,0003
|
0,0009
|
-0,0018
|
1 чешская крона
|
0,0762
|
0,0004
|
0,0047
|
0,0020
|
100 чилийских песо
|
0,221
|
0,0019
|
0,0135
|
-0,0232
|
1 китайский юань
|
0,2428
|
0
|
0,0026
|
-0,0043
|
1 датская крона
|
0,268
|
0,0007
|
0,0114
|
0,0142
|
1 грузинский лари
|
0,5524
|
-0,0013
|
-0,0039
|
-0,0312
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0018
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0019
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1858
|
0,0035
|
0,0751
|
0,0697
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0
|
-0,0003
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1941
|
0,0006
|
0,0128
|
0,0142
|
1 швейцарский франк
|
1,8447
|
-0,0081
|
0,0530
|
0,1292
|
1 израильский шекель
|
0,4977
|
-0,0017
|
0,0044
|
0,0159
|
1 канадский доллар
|
1,272
|
0,0017
|
0,0259
|
-0,0195
|
1 кувейтский динар
|
5,5534
|
0,0024
|
0,0292
|
-0,0305
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
-0,0012
|
0,0004
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4
|
0,0001
|
0,0028
|
-0,0126
|
1 мексиканский песо
|
0,0772
|
0,0007
|
0,0028
|
-0,0121
|
1 молдавская лея
|
0,1012
|
-0,0002
|
0,0029
|
0,0047
|
1 египетский фунт
|
0,1062
|
-0,0001
|
0,0010
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1863
|
-0,0008
|
0,0110
|
-0,0096
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0,0001
|
0
|
-0,0030
|
1 польский злотый
|
0,454
|
0,0020
|
0,0251
|
0,0089
|
1 сингапурский доллар
|
1,2327
|
0,0007
|
0,0117
|
-0,0098
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3883
|
0,0140
|
0,0431
|
0,0444
|
1 тайваньский доллар
|
0,0581
|
0,0003
|
0,0005
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0615
|
0,0004
|
-0,0023
|
-0,0055
|
100 японских иен
|
1,6102
|
0,0003
|
0,0236
|
0,0452
|
1 новозеландский доллар
|
1,1321
|
-0,0026
|
0,0410
|
0,0007
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili