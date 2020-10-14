Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9964 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
14 октября 2020 г.:
|
13 октября 2020 г.:
|
14 сентября 2020 г.:
|
14 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9964
|
2,0057
|
2,0141
|
1,8752
|
-0,0093
|
-0,0177
|
0,1212
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,022
|
0,0227
|
0,0265
|
0
|
-0,0007
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2144
|
0,2157
|
0,2274
|
0,2883
|
-0,0013
|
-0,0130
|
-0,0739
|
1 австралийский доллар
|
1,219
|
1,2212
|
1,2382
|
1,1537
|
-0,0022
|
-0,0192
|
0,0653
|
1 аргентинский песо
|
0,022
|
0,022
|
0,0227
|
0,0293
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6623
|
0,6621
|
0,6545
|
0,8311
|
0,0002
|
0,0078
|
-0,1688
|
1 бразильский реал
|
0,3052
|
0,3073
|
0,3196
|
0,4137
|
-0,0021
|
-0,0144
|
-0,1085
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1033
|
0,1028
|
0,1018
|
0,1153
|
0,0005
|
0,0015
|
-0,0120
|
100 южнокорейских вон
|
0,1487
|
0,148
|
0,1436
|
0,1437
|
0,0007
|
0,0051
|
0,0050
|
1 чешская крона
|
0,073
|
0,0738
|
0,0758
|
0,0726
|
-0,0008
|
-0,0028
|
0,0004
|
100 чилийских песо
|
0,2132
|
0,2133
|
0,2211
|
0,2394
|
-0,0001
|
-0,0079
|
-0,0262
|
1 китайский юань
|
0,2522
|
0,2518
|
0,2489
|
0,241
|
0,0004
|
0,0033
|
0,0112
|
1 датская крона
|
0,2682
|
0,2695
|
0,2707
|
0,2511
|
-0,0013
|
-0,0025
|
0,0171
|
1 грузинский лари
|
0,5273
|
0,5288
|
0,5449
|
0,5727
|
-0,0015
|
-0,0176
|
-0,0454
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2168
|
0
|
0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,024
|
0
|
0
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1971
|
2,2184
|
2,1791
|
2,1433
|
-0,0213
|
0,0180
|
0,0538
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0114
|
0,012
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1924
|
0,1928
|
0,1939
|
0,1733
|
-0,0004
|
-0,0015
|
0,0191
|
1 швейцарский франк
|
1,8582
|
1,8693
|
1,8708
|
1,7072
|
-0,0111
|
-0,0126
|
0,1510
|
1 израильский шекель
|
0,5012
|
0,5011
|
0,491
|
0,4854
|
0,0001
|
0,0102
|
0,0158
|
1 канадский доллар
|
1,2939
|
1,2951
|
1,2915
|
1,287
|
-0,0012
|
0,0024
|
0,0069
|
1 кувейтский динар
|
5,5539
|
5,5574
|
5,5579
|
5,5963
|
-0,0035
|
-0,0040
|
-0,0424
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0213
|
0,0216
|
0,0242
|
0
|
-0,0003
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1124
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,41
|
0,4095
|
0,41
|
0,4067
|
0,0005
|
0
|
0,0033
|
1 мексиканский песо
|
0,0797
|
0,0799
|
0,0801
|
0,088
|
-0,0002
|
-0,0004
|
-0,0083
|
1 молдавская лея
|
0,1001
|
0,1005
|
0,1019
|
0,097
|
-0,0004
|
-0,0018
|
0,0031
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1079
|
0,1044
|
0
|
0,0004
|
0,0039
|
1 норвежская крона
|
0,1839
|
0,1854
|
0,1885
|
0,1872
|
-0,0015
|
-0,0046
|
-0,0033
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4441
|
0,4497
|
0,453
|
0,4355
|
-0,0056
|
-0,0089
|
0,0086
|
1 сингапурский доллар
|
1,2512
|
1,2509
|
1,2442
|
1,2423
|
0,0003
|
0,0070
|
0,0089
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4049
|
2,4048
|
2,4008
|
2,3299
|
0,0001
|
0,0041
|
0,0750
|
1 тайваньский доллар
|
0,0593
|
0,0593
|
0,0581
|
0,0556
|
0
|
0,0012
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1645
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1754
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0601
|
0,0608
|
0,0692
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0092
|
100 японских иен
|
1,6123
|
1,6124
|
1,6031
|
1,5696
|
-0,0001
|
0,0092
|
0,0427
|
1 новозеландский доллар
|
1,1323
|
1,1302
|
1,1384
|
1,0733
|
0,0021
|
-0,0061
|
0,0590
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni