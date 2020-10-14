Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 14 октября 2020 09:37 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9964 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

14 октября 2020 г.:

13 октября 2020 г.:

14 сентября 2020 г.:

14 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9964

2,0057

2,0141

1,8752

-0,0093

-0,0177

0,1212

1 российский рубль

0,022

0,022

0,0227

0,0265

0

-0,0007

-0,0045

1 турецкая лира

0,2144

0,2157

0,2274

0,2883

-0,0013

-0,0130

-0,0739

1 австралийский доллар

1,219

1,2212

1,2382

1,1537

-0,0022

-0,0192

0,0653

1 аргентинский песо

0,022

0,022

0,0227

0,0293

0

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6623

0,6621

0,6545

0,8311

0,0002

0,0078

-0,1688

1 бразильский реал

0,3052

0,3073

0,3196

0,4137

-0,0021

-0,0144

-0,1085

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1033

0,1028

0,1018

0,1153

0,0005

0,0015

-0,0120

100 южнокорейских вон

0,1487

0,148

0,1436

0,1437

0,0007

0,0051

0,0050

1 чешская крона

0,073

0,0738

0,0758

0,0726

-0,0008

-0,0028

0,0004

100 чилийских песо

0,2132

0,2133

0,2211

0,2394

-0,0001

-0,0079

-0,0262

1 китайский юань

0,2522

0,2518

0,2489

0,241

0,0004

0,0033

0,0112

1 датская крона

0,2682

0,2695

0,2707

0,2511

-0,0013

-0,0025

0,0171

1 грузинский лари

0,5273

0,5288

0,5449

0,5727

-0,0015

-0,0176

-0,0454

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2168

0

0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0232

0,024

0

0

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,1971

2,2184

2,1791

2,1433

-0,0213

0,0180

0,0538

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0114

0,012

0

0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1924

0,1928

0,1939

0,1733

-0,0004

-0,0015

0,0191

1 швейцарский франк

1,8582

1,8693

1,8708

1,7072

-0,0111

-0,0126

0,1510

1 израильский шекель

0,5012

0,5011

0,491

0,4854

0,0001

0,0102

0,0158

1 канадский доллар

1,2939

1,2951

1,2915

1,287

-0,0012

0,0024

0,0069

1 кувейтский динар

5,5539

5,5574

5,5579

5,5963

-0,0035

-0,0040

-0,0424

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,0213

0,0216

0,0242

0

-0,0003

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1123

0,1124

0,0001

0,0002

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,41

0,4095

0,41

0,4067

0,0005

0

0,0033

1 мексиканский песо

0,0797

0,0799

0,0801

0,088

-0,0002

-0,0004

-0,0083

1 молдавская лея

0,1001

0,1005

0,1019

0,097

-0,0004

-0,0018

0,0031

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1079

0,1044

0

0,0004

0,0039

1 норвежская крона

0,1839

0,1854

0,1885

0,1872

-0,0015

-0,0046

-0,0033

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4441

0,4497

0,453

0,4355

-0,0056

-0,0089

0,0086

1 сингапурский доллар

1,2512

1,2509

1,2442

1,2423

0,0003

0,0070

0,0089

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4049

2,4048

2,4008

2,3299

0,0001

0,0041

0,0750

1 тайваньский доллар

0,0593

0,0593

0,0581

0,0556

0

0,0012

0,0037

1 таджикский сомони

0,1645

0,1646

0,1646

0,1754

-0,0001

-0,0001

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,0601

0,0608

0,0692

-0,0001

-0,0008

-0,0092

100 японских иен

1,6123

1,6124

1,6031

1,5696

-0,0001

0,0092

0,0427

1 новозеландский доллар

1,1323

1,1302

1,1384

1,0733

0,0021

-0,0061

0,0590

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефть дешевеет на опасениях за спрос
Нефть дешевеет на опасениях за спрос
В Индии не менее девяти человек погибли при обрушении стены
В Индии не менее девяти человек погибли при обрушении стены
Лидер КНДР осмотрел пострадавший от тайфуна район на востоке страны
Лидер КНДР осмотрел пострадавший от тайфуна район на востоке страны
Loading Bars
Лента новостей
Нейтрализован еще один оперативно-тактический баллистический ракетный комплекс ВС Армении - минобороны Азербайджана Политика 09:54
Нефть дешевеет на опасениях за спрос Энергетика 09:51
Мировые инвестиции в нефтегазовое снабжение упали на треть Энергетика 09:49
Полад Бюльбюль оглу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с послом Черногории в России Политика 09:46
ВС Армении выпустили ракету по жилому дому в Тертере, есть погибший Происшествия 09:45
Президенту пишут: Мы благодарны Вам за проявленную решимость, за работу, осуществляемую во благо народа Политика 09:45
Граждане пишут Президенту: Мы все поддерживаем Вас, верим в Вашу дальновидную политику Политика 09:42
После временной остановки запущены две парогазовые установки Туракурганской ТЭС Узбекистан 09:40
Посол Узбекистана и советник президента Латвии обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества Узбекистан 09:39
Члены Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Политика 09:38
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:37
1,6 млн тонн грузов перевезено между казахстанским портами на Каспии Транспорт 09:32
Туркменистан и Франция обменялись мнениями о перспективных направлениях сотрудничества Бизнес 09:31
Глава МИД Азербайджана встретился с новоназначенным послом Нидерландов (ФОТО) Политика 09:31
Зарубежные политические партии, депутаты и представители международных организаций выразили поддержку Азербайджану Политика 09:25
Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретились с пострадавшими от ракетного обстрела в Гяндже (ФОТО) Общество 09:22
Военная техника ВС Армении, уничтоженная сегодня ночью - СПИСОК Политика 09:18
Экс-премьер Чехии направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо Политика 09:17
Террористический акт, совершенный Арменией, следует рассматривать как военное преступление Политика 09:16
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу Политика 09:09
Ряд населенных пунктов Азербайджана с утра подвергся обстрелу - минобороны Политика 09:08
Заявление Общества онкологов Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 09:00
Уничтожена баллистическая ракета Армении - помощник Президента Азербайджана Общество 08:43
В Индии не менее девяти человек погибли при обрушении стены Другие страны 08:37
Лидер КНДР осмотрел пострадавший от тайфуна район на востоке страны В мире 08:04
Иран стал временным председателем Группы 24 Иран 07:34
83 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:30
Хет-трик Неймара принес сборной Бразилии победу в матче квалификации ЧМ-2022 с перуанцами Спорт 07:22
Более 38 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 07:00
Более 20 штатов США зафиксировали рекорд по приросту заразившихся коронавирусом США 06:28
Три человека погибли при падении легкого самолета в Колумбии Другие страны 05:04
Помощник Президента Азербайджана провел телефонный разговор с официальным представителем Президента Турции Политика 04:32
Нейтрализованы легитимные военные цели, нацеленные на мирное население Азербайджана Политика 03:55
В Johnson & Johnson рассчитывают продолжить тесты вакцины от COVID-19 через несколько дней В мире 03:08
Турция готова к поддержке Азербайджана при любых обстоятельствах - Чавушоглу Турция 02:46
Израильские министры приняли решение продлить карантин в стране до 18 октября Израиль 02:28
В Москве за последние сутки умерли 52 пациента с коронавирусом Россия 01:44
Трамп собирается вывести американские войска из Сомали США 01:19
Минобороны Азербайджана: Цель лживой информации, распространяемой минобороны Армении, - отвлечь мировую общественность Политика 00:47
Турция предложила провести переговоры с Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху Политика 00:18
Месут Озил поддержал Азербайджан (ФОТО) Политика 00:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! (ВИДЕО) Политика 13 октября 23:39
Путин и принц Аль Сауд заявили о важности совместной работы в рамках ОПЕК+ Энергетика 13 октября 23:07
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 297 тысячам Турция 13 октября 22:30
Представлен самый дорогой iPhone в линейке Apple В мире 13 октября 21:56
Космическое агентство Великобритании и NASA подписали соглашение об освоении Луны В мире 13 октября 21:23
В Бухаре состоялось узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистан 13 октября 20:54
Иран объявил об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных Иран 13 октября 20:19
В Грузии созданы пять мобильных групп в целях превенции COVID-19 Грузия 13 октября 20:17
Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии 14 октября обсудят ход переговоров по Brexit Европа 13 октября 20:11
Экс-спикер Кнессета Израиля направила Президенту Ильхаму Алиеву письмо Политика 13 октября 20:00
У армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство - глава Албано-Удинской Христианской Общины Политика 13 октября 19:52
В Азербайджане запрещается въезд и выезд из ряда населенных пунктов Общество 13 октября 19:35
Итальянские парламентарии осуждают ракетные удары Армении по Гяндже Политика 13 октября 19:33
Министерство оборонной промышленности Азербайджана направило обращения мировым компаниям Политика 13 октября 19:11
Армянская сторона постоянно подвергает обстрелу 2 поселка и 8 сел Агдама - ИВ Политика 13 октября 19:04
ООО "Азерпамбыг АПК" пожертвовало средства в Фонд помощи вооруженным силам Общество 13 октября 19:00
В Азербайджане совершенствуется процедура признания дипломов о высшем образовании Общество 13 октября 18:48
Посол Узбекистана в Азербайджане посетил Госкомитет по работе с диаспорой Общество 13 октября 18:41
Госслужба Азербайджана провела аукцион по приватизации госимущества Финансы 13 октября 18:28
Освобожденный от оккупации Гадрут(ВИДЕО) Политика 13 октября 18:28
Отношения России и Азербайджана будут укрепляться, служа развитию и благополучию двух стран - эксперт Политика 13 октября 18:19
Объявлен повторный тендер на закупку запчастей - филиал ПАО «Татнефть» Тендеры 13 октября 18:11
Минфин Азербайджана в очередной раз выставило на аукцион среднесрочные облигации Финансы 13 октября 18:06
Итальянские парламентарии осуждают ракетные удары Армении по азербайджанскому городу Гянджа Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 18:01
Последние события в Гяндже потрясли меня - посол Великобритании Политика 13 октября 17:58
На имя минобороны Азербайджана открыты поддельный Telegram канал и аккаунт в Instagram Политика 13 октября 17:55
И тяжелораненые рвутся в бой… – из зоны боевых действий рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев Интервью 13 октября 17:53
Армения пытается легализировать использование наемников и террористов Политика 13 октября 17:52
В Азербайджане будут производить полностью синтетические масла Бизнес 13 октября 17:50
В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа Экономика 13 октября 17:48
Добыча жидких углеводородов в Азербайджане снизится на 0,06 млн баррелей в сутки – ОПЕК Энергетика 13 октября 17:47
Украинские депутаты поддержали Азербайджан Политика 13 октября 17:44
В Азербайджане еще у 14 учащихся выявлен коронавирус Общество 13 октября 17:43
Yelo Bank оказал очередную поддержку нашей армии (ФОТО) Экономика 13 октября 17:42
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Китай Турция 13 октября 17:41
Технологии 5G в среднесрочной перспективе - Saipem Энергетика 13 октября 17:38
Натия Турнава: Экономика Грузии постепенно возвращается к положительному развитию Грузия 13 октября 17:38
США увеличили импорт ковров из Турции Турция 13 октября 17:27
Малайзия глубоко обеспокоена эскалацией ситуации внутри и за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта - посол Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 17:23
Азербайджан соблюдает все условия гуманитарного режима прекращения огня - Арзу Нагиев Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 17:15
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 13 октября 17:09
«İpək Yolu Sığorta» перечислила деньги в Фонд помощи ВС Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 16:56
Сопредседатели МГ ОБСЕ работают по вопросам политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью достижения переговорного решения Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 16:56
Случаи заражения COVİD-19 на пике во всем мире - TƏBİB Общество 13 октября 16:41
С завершением строительства «Южного газового коридора» Азербайджан станет важным участником диверсификации поставок энергоресурсов в Европу – SOCAR Энергетика 13 октября 16:35
Трагедия в Ходжалы и обстрелы Гянджи - серия многочисленных террористических актов Армении по отношению к Азербайджану - политолог Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 16:34
Госсекретарь США сделал заявление в связи с событиями в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 16:33
Франция сократила импорт стали из Турции Турция 13 октября 16:20
В Азербайджане изменены правила временного регулирования кредитных организаций в условиях пандемии Финансы 13 октября 16:18
Организован чартерный рейс в Туркменистан из Германии в связи с пандемией Транспорт 13 октября 16:17
Пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам можно сделать с помощью мобильного приложения «Kabinetim» от Azercell ИКТ 13 октября 16:16
При помощи пособников-террористов Армения пытается оккупировать новые территории Политика 13 октября 16:09
Европа и сама рада избавиться от радикалов армянского происхождения - Арзу Нагиев Политика 13 октября 16:08
Бывший генсек Лиги арабских государств и принц Королевства Саудовская Аравия направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13 октября 16:07
МИД: Зограб Мнацаканян пытается исказить ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта Политика 13 октября 16:06
Энергетическое сообщество рассказывает о реформах в энергетическом секторе Грузии Энергетика 13 октября 16:04
"Карабах - это Азербайджан!" - баннер в центре Хьюстона Политика 13 октября 15:50
В Азербайджане за сутки коронавирусом инфицировались 277 человек Общество 13 октября 15:48
Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 15:46
Все новости