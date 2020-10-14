Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9964 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 14 октября 2020 г.: 13 октября 2020 г.: 14 сентября 2020 г.: 14 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9964 2,0057 2,0141 1,8752 -0,0093 -0,0177 0,1212 1 российский рубль 0,022 0,022 0,0227 0,0265 0 -0,0007 -0,0045 1 турецкая лира 0,2144 0,2157 0,2274 0,2883 -0,0013 -0,0130 -0,0739 1 австралийский доллар 1,219 1,2212 1,2382 1,1537 -0,0022 -0,0192 0,0653 1 аргентинский песо 0,022 0,022 0,0227 0,0293 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6623 0,6621 0,6545 0,8311 0,0002 0,0078 -0,1688 1 бразильский реал 0,3052 0,3073 0,3196 0,4137 -0,0021 -0,0144 -0,1085 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1033 0,1028 0,1018 0,1153 0,0005 0,0015 -0,0120 100 южнокорейских вон 0,1487 0,148 0,1436 0,1437 0,0007 0,0051 0,0050 1 чешская крона 0,073 0,0738 0,0758 0,0726 -0,0008 -0,0028 0,0004 100 чилийских песо 0,2132 0,2133 0,2211 0,2394 -0,0001 -0,0079 -0,0262 1 китайский юань 0,2522 0,2518 0,2489 0,241 0,0004 0,0033 0,0112 1 датская крона 0,2682 0,2695 0,2707 0,2511 -0,0013 -0,0025 0,0171 1 грузинский лари 0,5273 0,5288 0,5449 0,5727 -0,0015 -0,0176 -0,0454 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2168 0 0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0232 0,024 0 0 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,1971 2,2184 2,1791 2,1433 -0,0213 0,0180 0,0538 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0114 0,012 0 0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1924 0,1928 0,1939 0,1733 -0,0004 -0,0015 0,0191 1 швейцарский франк 1,8582 1,8693 1,8708 1,7072 -0,0111 -0,0126 0,1510 1 израильский шекель 0,5012 0,5011 0,491 0,4854 0,0001 0,0102 0,0158 1 канадский доллар 1,2939 1,2951 1,2915 1,287 -0,0012 0,0024 0,0069 1 кувейтский динар 5,5539 5,5574 5,5579 5,5963 -0,0035 -0,0040 -0,0424 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0213 0,0216 0,0242 0 -0,0003 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1123 0,1124 0,0001 0,0002 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,41 0,4095 0,41 0,4067 0,0005 0 0,0033 1 мексиканский песо 0,0797 0,0799 0,0801 0,088 -0,0002 -0,0004 -0,0083 1 молдавская лея 0,1001 0,1005 0,1019 0,097 -0,0004 -0,0018 0,0031 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1079 0,1044 0 0,0004 0,0039 1 норвежская крона 0,1839 0,1854 0,1885 0,1872 -0,0015 -0,0046 -0,0033 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4441 0,4497 0,453 0,4355 -0,0056 -0,0089 0,0086 1 сингапурский доллар 1,2512 1,2509 1,2442 1,2423 0,0003 0,0070 0,0089 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4049 2,4048 2,4008 2,3299 0,0001 0,0041 0,0750 1 тайваньский доллар 0,0593 0,0593 0,0581 0,0556 0 0,0012 0,0037 1 таджикский сомони 0,1645 0,1646 0,1646 0,1754 -0,0001 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0601 0,0608 0,0692 -0,0001 -0,0008 -0,0092 100 японских иен 1,6123 1,6124 1,6031 1,5696 -0,0001 0,0092 0,0427 1 новозеландский доллар 1,1323 1,1302 1,1384 1,0733 0,0021 -0,0061 0,0590

(Автор: Зейни Джафаров)

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