Крупный азербайджанский банк сократил прибыль почти вдвое

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika завершил третий квартал 2020 года с прибылью в размере 5,833 миллиона манатов, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 15,619 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

В годовом исчислении прибыль банка сократилась почти в 1,6 раза.

Согласно отчету, чистая процентная прибыль составила 35,392 миллиона манатов (рост за год на 21 процент) и была сформирована за счет процентных доходов в размере 55,647 миллиона манатов (рост за год на 10 процентов) и процентных расходов в размере 20,255 миллиона манатов (сокращение за год на 3,2 процента).

Непроцентные доходы банка составили 19,427 миллиона манатов, увеличившись в годовом исчислении на 47 процентов.

Непроцентные расходы на конец марта текущего года составили 42,271 миллиона манатов (рост на 8,9 процента).

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva